2018-10-02T09:43:48+03:00
Общество

Кемеровский театр получил высокие награды на фестивале имени Золотухина

III Всероссийский молодежный фестиваль проходил в Барнауле
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба администрации города КемеровоФото: пресс-служба администрации города Кемерово
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Кемеровский театр для детей и молодежи принял участие в III Всероссийском молодежном фестивале имени Золотухина, который проходил в Барнауле. Кузбасские артисты вернулись с фестиваля с высокими наградами.

Кемеровский театр представил на фестивале одну из лучших своих работ – спектакль «Électre/Электра» по пьесе Жана Жироду. И строгое жюри, и зрители по достоинству оценили спектакль. Так, актриса Наталья Ущенко, исполнившая роль Электры, стала победителем в номинации «Лучшая женская роль». Есть у спектакля и еще одна награда – Гран-при фестивала, который в этом году разделили Кемеровский театр, ставший лауреатом в номинации «Событие фестиваля», и Альметьевский татарский драматический театр, ставший «Открытием фестиваля».

- Театр не в первый раз становится призером культурных конкурсов и фестивалей,- отметили в пресс-службе администрации города Кемерово. - Так, в прошлом году в Санкт-Петербурге Кемеровский театр для детей и молодёжи был награжден специальной почётной премией «За весомый вклад в развитие детского театра России».

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