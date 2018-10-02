2018-10-02T10:10:12+03:00
Общество

Для предпенсионеров в Кузбассе сохранятся все льготы

Такое решение было принято на внеочередной сессии Совета народных депутатов
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Все останется по-прежнему: депутаты сохранили все льготы ля кузбасских предпенсионеров.Все останется по-прежнему: депутаты сохранили все льготы ля кузбасских предпенсионеров.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Накануне в Кузбассе прошла внеочередная сессия Совета народных депутатов Кемеровской области. Одним из главных вопросов стало сохранение льгот для кузбассовцев предпенсионного возраста.

Во втором и окончательном чтении депутаты единогласно приняли законопроект о сохранении льгот для кузбассовцев, которым в скором времени предстоит выйти на пенсию. Так, сохраняются льготы для женщин, достигших 55-летнего возраста и для мужчин, достигших 60 лет. они смогут получать пенсию Кемеровской области, а также с 1 мая по 1 октября ездить на муниципальных автобусах, троллейбусах, трамваях, пригородных автобусах и поездах бесплатно. Одиноко проживающие по-прежнему сохранят льготу по оплате ЖКХ и по уплате транспортного налога, если он не превышает 1,5 тысяч рублей и относится к одному транспортному средству.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прокопьевске грабитель три недели скрывался от полицейских в тайге
17-летняя москвичка потеряла в Кузбассе очень дорогой телефон
В Прокопьевске по горячим следам раскрыли ограбление пенсионерки
Трое жителей Кузбасса избили предпринимателя из-за несуществующего долга
Житель Ленинска-Кузнецкого убил 9-летнего пасынка из-за нелюбви к ребенку
В Кемеровской области пройдет вторая акция «Кузбасс в порядке»
Кузбассовец утонул во время рыбалки на Оби
Два фигуранта дела «Зимней вишни» обжаловали продление ареста
Кемеровский театр получил высокие награды на фестивале имени Золотухина
Смертельное ДТП в Новокузнецке сняли на видео
Дмитрию Орлову из Новокузнецка вручили чемпионский перстень за победу в Кубке Стэнли
Жителям Кемерова отключили лифты в домах
В Новокузнецке столкнулись маршрутный автобус и три легковушки
В Кузбассе на автобане ограничили скорость движения
Бойцы Росгвардии обезвредили дебошира на территории школы в Кузбассе
В Анжеро-Судженске скорбят по погибшим в пожаре детям
Житель Новокузнецка устроил вечеринку в чужой квартире и обворовал ее
Погода в Кемерове на 2 октября: мокрый снег и туман
Начальником управления кадров администрации Кузбасса стала Инна Алферова
В Кемерове назначили врио ректора сельхозинститута
В Белове из пожара в многоэтажке спасли мужчину и двух женщин