Для предпенсионеров в Кузбассе сохранятся все льготы

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-02T10:10:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Кузбассе прошла внеочередная сессия Совета народных депутатов Кемеровской области. Одним из главных вопросов стало сохранение льгот для кузбассовцев предпенсионного возраста.

Во втором и окончательном чтении депутаты единогласно приняли законопроект о сохранении льгот для кузбассовцев, которым в скором времени предстоит выйти на пенсию. Так, сохраняются льготы для женщин, достигших 55-летнего возраста и для мужчин, достигших 60 лет. они смогут получать пенсию Кемеровской области, а также с 1 мая по 1 октября ездить на муниципальных автобусах, троллейбусах, трамваях, пригородных автобусах и поездах бесплатно. Одиноко проживающие по-прежнему сохранят льготу по оплате ЖКХ и по уплате транспортного налога, если он не превышает 1,5 тысяч рублей и относится к одному транспортному средству.