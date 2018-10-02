Кузбассовец утонул во время рыбалки на Оби

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-02T10:40:00+03:00

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Несколько дней назад в Томской области случилась трагедия: здесь во время рыбалки погиб житель Кемеровской области.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, трое мужчин – два жителя деревни Усть-Чая Колпашевкого района Томской области и житель Юрги отправились на Обь порыбачить. В какой-то момент мужчины все вместе переместились на один борт лодки и та перевернулась.

- Местный житель 1957 года рождения сумел доплыть до берега, а вот мужчины 1973-го и 1956 года рождения погибли. Их тела были обнаружены в тот же день, – сообщает в пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

К слову, на всех рыбках были надеты спасательные жилеты, однако именно в этом ситуации они не помогли.