2018-10-02T10:40:00+03:00
Происшествия

Кузбассовец утонул во время рыбалки на Оби

Мужчина вместе с друзьями рыбачил в Томской области
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несколько дней назад в Томской области случилась трагедия: здесь во время рыбалки погиб житель Кемеровской области.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, трое мужчин – два жителя деревни Усть-Чая Колпашевкого района Томской области и житель Юрги отправились на Обь порыбачить. В какой-то момент мужчины все вместе переместились на один борт лодки и та перевернулась.

- Местный житель 1957 года рождения сумел доплыть до берега, а вот мужчины 1973-го и 1956 года рождения погибли. Их тела были обнаружены в тот же день, – сообщает в пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

К слову, на всех рыбках были надеты спасательные жилеты, однако именно в этом ситуации они не помогли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прокопьевске грабитель три недели скрывался от полицейских в тайге
17-летняя москвичка потеряла в Кузбассе очень дорогой телефон
В Прокопьевске по горячим следам раскрыли ограбление пенсионерки
Трое жителей Кузбасса избили предпринимателя из-за несуществующего долга
Житель Ленинска-Кузнецкого убил 9-летнего пасынка из-за нелюбви к ребенку
В Кемеровской области пройдет вторая акция «Кузбасс в порядке»
Для предпенсионеров в Кузбассе сохранятся все льготы
Два фигуранта дела «Зимней вишни» обжаловали продление ареста
Кемеровский театр получил высокие награды на фестивале имени Золотухина
Смертельное ДТП в Новокузнецке сняли на видео
Дмитрию Орлову из Новокузнецка вручили чемпионский перстень за победу в Кубке Стэнли
Жителям Кемерова отключили лифты в домах
В Новокузнецке столкнулись маршрутный автобус и три легковушки
В Кузбассе на автобане ограничили скорость движения
Бойцы Росгвардии обезвредили дебошира на территории школы в Кузбассе
В Анжеро-Судженске скорбят по погибшим в пожаре детям
Житель Новокузнецка устроил вечеринку в чужой квартире и обворовал ее
Погода в Кемерове на 2 октября: мокрый снег и туман
Начальником управления кадров администрации Кузбасса стала Инна Алферова
В Кемерове назначили врио ректора сельхозинститута
В Белове из пожара в многоэтажке спасли мужчину и двух женщин