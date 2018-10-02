В Кемеровской области пройдет вторая акция «Кузбасс в порядке»

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-02T11:28:01+03:00

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В пятницу, 5 октября, в Кузбассе вновь состоится массовая акция «Кузбасс в порядке!», во время которой жители Кемеровской области сделают регион немного чище.

Во всех 34 муниципалитетах Кемеровской области в пятницу, 5 октября активисты возьмут в руки грабли, метлы и лопаты и присоединятся к масштабной акции. Им предстоит собрать мусор и убрать опавшую листву, ликвидировать аварийные деревья, благоустроить памятные места. Сергей Цивилев, к слову, принимавший активное участие в первой масштабной акции «Кузбасс в порядке», прошедшей 28 сентября, отметил, что порядок в регионе начинается с чистоты улиц, парков и скверов. А чистота, в свою очередь, поможет улучшить экологическую ситуацию в Кузбассе.

В первой акции «Кузбасс в порядке» принимали участие порядка 70 тысяч человек, среди которых были и журналисты «Комсомольской правды». Кузбассовцы привели в порядок 365 парков, скверов и площадей, очистили от мусора территории школ, больниц, детсадов, учреждений культуры.