2018-10-02T11:51:39+03:00
Происшествия

Житель Ленинска-Кузнецкого убил 9-летнего пасынка из-за нелюбви к ребенку

Чтобы смягчить наказание, мужчина прикинулся наркоманом
Екатерина РОМАНОВА
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28-летний житель города Ленинска-Кузнецкого в скором времени предстанет перед судом за убийство 9-летнего сына своей сожительницы.

У жительницы Ленинска-Кузнецкого уже был сын, когда в ее жизни появился новый возлюбленный. Мужчина и женщина стали жить вместе, а вскоре у них родился совместный ребенок. С того самого дня отношение мужчины к старшему ребенку сильно изменилось. 28-летний «отчим» стал строже относиться к 9-летнему мальчишке, за малейшую провинность сначала ругал его, а потом и стал наказывать физически. В один из дней мужчина, присматривая за обоими детьми, не просто отшлепал ребенка, а избил его ремнем, потом схватил руками за горло. Отпустил он мальчишку лишь тогда, когда он перестал сопротивляться. К тому моменту ребенок был мертв.

Осознав, что случилось, мужчина порезал себе руки и шею, якобы решив свести счеты с жизнью, позвонил сожительнице и рассказал обо всем. Позже, когда он предстал перед следствием, детоубийца заявил, что находился под воздействием наркотиков и не понимал, что делает. Однако экспертиза доказала, что в момент убийства мужчина все великолепно осознавал. Выяснилось также, что семья относилась к категории неблагополучных, однако ни участковый, ни органы профилактики не знали об этом.

В скором времени 28-летний убийца ребенка предстанет перед судом.

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