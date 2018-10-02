2018-10-02T12:29:13+03:00
Происшествия

Трое жителей Кузбасса избили предпринимателя из-за несуществующего долга

Двумя вымогателями оказались отец и сын
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке будут судить участников группы вымогателей, требовавших у предпринимателя несуществующий долг в два миллиона рублей.

Предприниматель из Новокузнецка успешно занимался оказанием услуг с использованием карьерной техники. С одним из своих бизнес-партнеров он прекратил сотрудничество, и вскоре после этого подвергся нападкам троих мужчин. Те заявили, что предприниматель «неправильно» прекратил сотрудничество и потребовали выплатить два миллиона рублей. Мужчина отказался, однако вымогатели стали угрожать физической расправой и, в конце концов, избили предпринимателя. Тогда он отправился в полицию – искать правды.

Вымогателей вскоре задержали: ими оказались 45-летний мужчина и его 25-летний сын, к слову, оба судимые, причем отец отбывал наказание за убийство, а также знакомый преступной семейки. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, за вымогательство и избиение предпринимателя каждый из троицы может оказаться за решеткой на срок до 15 лет. Впрочем, отец с сыном уже сейчас находятся под стражей, а их приятель – под подпиской о невыезде.

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