2018-10-02T12:55:51+03:00
Происшествия

В Прокопьевске по горячим следам раскрыли ограбление пенсионерки

Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения
Ирина АВТУШКО
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В Прокопьевске по горячим следам удалось раскрыть ограбление 76-летней пенсионерки. Женщина покупала на рынке продукты, но в какой-то момент отвлеклась и положила кошелек с деньгами на прилавок. Этим воспользовался неизвестный мужчина, который схватил оставленную вещь и скрылся. Помочь женщине попытался продавец, однако догнать злоумышленника не получилось. Тогда женщина обратилась в полицию. Она сообщила, что неизвестный похитил у нее кошелек, в котором находились 18 тысяч рублей.

Установить личность грабителя полицейским удалось по записям камер видеонаблюдения.

Оперативники узнали в одном из посетителей рынка мужчину, подходящего по описанию. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 33-летний житель микрорайона Тырган, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

При обыске похищенное у злоумышленника изъяли и вернули прокопчанке. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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