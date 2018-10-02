17-летняя москвичка потеряла в Кузбассе очень дорогой телефон

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-02T13:32:05+03:00

Пропажу гаджета она обнаружила после встречи с друзьями

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В Белове нашли и вернули мобильный телефон стоимостью 80 тысяч рублей 17-летней студентке московского ВУЗа. Девушка потеряла гаджет после встречи со школьными друзьями.

Как выяснили полицейские, накануне вечером девушка проводила время со школьными друзьями. Вернувшись домой с прогулки, она обнаружила отсутствие гаджета. Беловчанка попыталась найти мобильник самостоятельно, но поиски оказались безрезультатными, поэтому вместе со своей матерью она обратилась за помощью в полицию.

Телефон удалось найти у местного 13-летнего подростка, который увидел телефон, оставленный во дворе на скамье, и забрал его себе. Полицейские разъяснили школьнику, что его действия квалифицируются как кража чужого имущества и рассказали, что необходимо делать с обнаруженными чужими вещами. Мобильный телефон стражи порядка вернули законной владелице.