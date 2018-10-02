2018-10-02T13:38:34+03:00
Происшествия

В Прокопьевске грабитель три недели скрывался от полицейских в тайге

Его разыскивали за похищение телефона
Ирина АВТУШКО
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В Прокопьевске полиция разыскала местного жителя, который три недели скрывался в тайге. Его подозревают в грабеже телефона.

С заявлением о совершенном преступлении к стражам правопорядка обратилась

48-летняя женщина. Она рассказала, что знакомый попросил у нее телефон позвонить, но вместо звонка положил его в карман и скрылся. Сумма ущерба составляет 12 000 рублей. Полицейские выяснили, что телефон похитил неоднократно судимый за грабежи и кражи 42-летний местный житель.

- Три недели прокопьевские оперативники искали подозреваемого в совершении грабежа по всему городу, а нашли на частной пасеке в тайге. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Похищенный телефон он успел продать, - рассказали в ГУ МВД Кузбасса

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, имущество женщины находится в розыске.

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