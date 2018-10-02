2018-10-02T14:12:07+03:00
Происшествия

В Кемерове двое мужчин ограбили цветочный павильон

Сейчас их разыскивает полиция
Ирина АВТУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Кемерове полицейские задержали двух подозреваемых о краже выручки из цветочного павильона.

О том, что из цветочного киоска пропала вся выручка, стражам правопорядка сообщила продавец торговой точки, расположенной в Заводском районе областного центра. По словам женщины, в павильон зашли двое молодых людей. Они попросили показать несколько букетов. Пока работница показывала одному из парней цветы, второй, воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась, сумел похитить 6,5 тысяч рублей выручки из-под прилавка.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения магазина и по ним установили подозреваемых в краже. Ими оказались двое местных жителей. Сейчас по их задержанию принимаются меры. Также в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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