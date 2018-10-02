2018-10-02T14:44:01+03:00
Общество

Погода в Кемерове 3 октября: днем тепло, а ночью – заморозки

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе 3 сентября
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Днем тепло, а вот ночью возможны заморозки до -5 градусов: такой будет погода в Кузбассе 3 октября.

Бабье лето с его солнечными днями и синим небом завершилось в Кузбассе – уже во вторник, 2 октября зарядили дожди, а ночные температуры приблизились к нулю. В предстоящие сутки, 3 октября, хмурая осенняя погода сохранится на всей территории области. Так, ночью столбики термометров при прояснении могут опуститься до -5 градусов, в среднем же ночная температура будет держаться в пределах 0…+5 градусов. Днем по области воздух прогреется лишь до +6…+11 градусов, в большинстве районов пройдут дожди. Ночью и утром возможен туман.

В Кемерове в среду ожидается переменная облачность, возможны небольшие осадки, а столбики термометров поднимутся до +8…+10 градусов. Юго-западный ветер будет умеренным – до 3-8, а при порывах и до 11 метров в секунду.

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