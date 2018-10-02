Для кузбасских педагогов изменится порядок выплат компенсаций

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-02T15:34:36+03:00

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2 октября члены Коллегии администрации Кемеровской области обсудили новый порядок выплаты компенсаций педагогам, участвующим в проведении ГИА.

Елена Пахомова, заместитель губернатора Кемеровской области предложила внести изменения в Закон Кемеровской области «Об образовании». В той редакции закона, который действует сейчас на территории Кузбасса, говорится об установлении размера порядка и выплат компенсации тем учителям, которые подготавливают школьников к ЕГЭ и затем участвуют в проведении экзамена. А согласно внесенным в закон «Об образовании в Российской Федерации» изменениям теперь педагоги будут получать такую компенсацию не только за подготовку и проведение ЕГЭ, но и в целом за государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего образования.

- Изменения вступят в силу 1 января 2019 года. В Кузбассе на выплату компенсаций дополнительно по сравнению с 2018 годом потребуется 14,014 миллиона рублей, - прокомментировала Елена Пахомова.

К слову, в Кузбассе такую компенсацию смогут получить около восьми тысяч педагогов.

- Поддержка педагогов является очень важным пунктом. Данному вопросу и, в целом, развитию сферы образования необходимо уделять особое внимание, - отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.