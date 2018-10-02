2018-10-02T17:38:33+03:00
Общество

Кузбасскую Госавтоинспекцию возглавил экс-начальник ГИБДД Дагестана

Нового руководителя управления ГИБДД представили личному составу
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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2 октября начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Игорь Иванов представил личному составу кузбасской Госавтоинспекции нового руководителя.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на эту должность был назначен подполковник полиции Евгений Нечаев. Новому руководителю кузбасской Госавтоинспекции вручили служебное удостоверение.

Новый руководитель ГИБДД родился и вырос в Кемеровской области, здесь же он начинал службу: с 1998 года – в органах внутренних дел, а с 2004 года - в ГИБДД. Здесь он начинал службу с должности инспектора ДПС, прошел путь до заместителя командира отдельного батальона ГИБДД УМВД России по Кемеровской области. С 2014 по 2015 год Евгений Нечаев нес службу в должности начальника Федерального контрольно-пропускного поста «Малка» на территории Республики Кабардино-Балкария, затем был назначен на должность командира отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан, а с 2017 года возглавлял республиканскую Госавтоинспекцию.

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