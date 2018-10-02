В сети появилось видео с места ДТП на автотрассе «Кемерово - Новокузнецк»
Во вторник, 2 октября, на автодороге, соединяющей Кемерово и Новокузнецк, случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь с трассы вылетел автомобиль Lada Granta.
Автомобиль вылетел с трассы..Видео: vk.com, "Регион 42"
Фото и видео последствий ДТП очевидцы выложили в социальных сетях. Как сообщают свидетели аварии, водитель отечественного автомобиля ехал с довольно большой скоростью. В какой-то момент он решил обогнать едущий впереди автомобиль, но не учел всех нюансов и чуть не врезался в другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, резко вывернул руль и вылетел с трассы. Свидетели аварии говорят о том, что автомобиль несколько раз перевернулся.
- Водитель жив, голову разбил, говорит, уснул немного, пассажиров не было, - пишет один из свидетелей дорожно-транспортного происшествия.
Сейчас в деталях случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.