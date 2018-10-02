2018-10-02T22:07:17+03:00
Происшествия

В сети появилось видео с места ДТП на автотрассе «Кемерово - Новокузнецк»

Автомобиль Lada Granta вылетел с трассы [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Регион42", Евгений ЗагрядскийФото: vk.com, "Регион42", Евгений Загрядский
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Во вторник, 2 октября, на автодороге, соединяющей Кемерово и Новокузнецк, случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь с трассы вылетел автомобиль Lada Granta.

Автомобиль вылетел с трассы..Видео: vk.com, "Регион 42"

Фото и видео последствий ДТП очевидцы выложили в социальных сетях. Как сообщают свидетели аварии, водитель отечественного автомобиля ехал с довольно большой скоростью. В какой-то момент он решил обогнать едущий впереди автомобиль, но не учел всех нюансов и чуть не врезался в другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, резко вывернул руль и вылетел с трассы. Свидетели аварии говорят о том, что автомобиль несколько раз перевернулся.

- Водитель жив, голову разбил, говорит, уснул немного, пассажиров не было, - пишет один из свидетелей дорожно-транспортного происшествия.

Сейчас в деталях случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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