Лекарство от хандры довело 36-летнего кузбассовца до тюрьмы
В Кузбассе полицейские задержали рецидивиста, который оборудовал в своем гараже мини-лабораторию по изготовлению наркотиков растительного происхождения.
36-летний житель поселка Забочщик так боялся осенней хандры, что решил бороться с ней народными методами. Он в своем гараже оборудовал мини-лабораторию, где принялся изготавливать из дикорастущей марихуаны наркотики. Так как осень – а за ней и зима – будут долгими, мужчина наготовил средства от хандры впрок: когда сотрудникам полиции удалось найти эту гаражную лабораторию, там находилось более килограмма готовой продукции. 36-летний рецидивист уверял, что все это – лично для него!
Впрочем, сотрудники полиции не поверили мужчине, задержали его, а «лекарство от осенней хандры» и лабораторное оборудование изъяли. Теперь жителю Березовского района предстоит грустить в местах не столь отдаленных: за изготовление и хранение наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы.