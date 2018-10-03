В Новокузнецке началось строительство новой дороги

СЕГОДНЯ 03:42 2018-10-03T03:42:29+03:00

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Дорогу протяженностью девять километров и стоимостью порядка 300 миллионов рублей начали строить в Новокузнецке.

Финансирование дорожного строительства идет из средств угольной компании ООО «Разрез Южный». Новая автотрасса соединит поселок Ясная поляна Прокопьевского района с поселком Металлург Новокузнецкого района, а это будет не только удобно для местных жителей, но и поможет разгрузить въезд в город. Сейчас на том месте, где к лету 2019 должна появиться автомобильная трасса третьей категории находится, по сути, накатанная тропа. Но уже летом следующего года здесь будет ровненькое дорожное полотно, по которому будет ходить общественный транспорт, а сама дорога будет оборудована обочинами и отсыпными кюветами.

- После завершения строительства для транспорта появится второй путь в Новокузнецк с северо-запада через район Ильинка, - отмечает пресс-служба Администрации Кемеровской области.