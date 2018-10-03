2018-10-03T04:20:16+03:00
Происшествия

Житель Ленинска-Кузнецкого из мести придумал экс-возлюбленной неизлечимую болезнь

О страшном диагнозе он рассказал всем знакомым от ее имени
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Global look pressФото: Global look press
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34-летний житель Ленинска-Кузнецкого предстанет перед судом за незаконное распространение сведений о личной жизни своей экс-возлюбленной. Причем делал это мужчина без ее согласия и ведома.

В январе 2018 года житель Ленинска-Кузнецкого поругался со своей сожительницей. Ссора была такой серьезной, что мужчина и женщина приняли решение прекратить отношения. Однако просто так расстаться со своей подругой мужчина не смог: он зашел на ее личную страницу в социальных сетях и разместил там сообщение о страшной неизлечимой болезни. После этого мужчина от имени экс-возлюбленной общался с ее знакомыми, подтверждая диагноз. Как только женщина узнала об этом, она тут же обратилась в полицию.

Мужчину же не остановило даже то, что в отношении него завели уголовное дело: он пришел на работу в бывшей подруге и рассказал о болезни и там – и женщине пришлось уволиться. Несмотря на то, что сама потерпевшая удалила страничку в соцсетях, да и ее экс-возлюбленный «почистил» компьютер, следствию удалось доказать, что это именно он распространял сведения о личной жизни.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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