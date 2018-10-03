В Новокузнецке началось благоустройство сквера имени Воробьева

СЕГОДНЯ 04:37 2018-10-03T04:38:25+03:00

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Новый сквер на улице Воробьева в скором времени появится в Новокузнецке. Запланированный срок окончания строительных работ – 25 ноября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/671438" frameborder="0"></iframe> Начало работ в сквере Воробева в Новокузнецке..Видео: Сергей Кузнецов

В Новокузнецке 2018 год назван годом Куйбышевского района, а это значит, что в течение целого года здесь проходят различные работы по благоустройству. Накануне в Куйбышевском районе приступили к благоустройству сквера на улице Воробьева.

- Сейчас там начаты работы по выемке грунта и форм, - сообщает глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов на своих страницах в социальных сетях.

Согласно паспорту объекта, подрядчик обязан завершить все строительные работы уже к 25 ноября. На этот же день предварительно назначено открытие нового городского пространста. К слову, жители окрестных домов рады, что теперь неподалеку появится отличное место для прогулок. Однако недоумевают, почему работы начались так поздно, в начале октября.