2018-10-03T04:38:25+03:00
Общество

В Новокузнецке началось благоустройство сквера имени Воробьева

К концу ноября в городе должен появиться новый сквер [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: личная страница Сергея Кузнецова в соцсетяхФото: личная страница Сергея Кузнецова в соцсетях
Изменить размер текста:

Новый сквер на улице Воробьева в скором времени появится в Новокузнецке. Запланированный срок окончания строительных работ – 25 ноября.

Начало работ в сквере Воробева в Новокузнецке..Видео: Сергей Кузнецов

В Новокузнецке 2018 год назван годом Куйбышевского района, а это значит, что в течение целого года здесь проходят различные работы по благоустройству. Накануне в Куйбышевском районе приступили к благоустройству сквера на улице Воробьева.

- Сейчас там начаты работы по выемке грунта и форм, - сообщает глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов на своих страницах в социальных сетях.

Согласно паспорту объекта, подрядчик обязан завершить все строительные работы уже к 25 ноября. На этот же день предварительно назначено открытие нового городского пространста. К слову, жители окрестных домов рады, что теперь неподалеку появится отличное место для прогулок. Однако недоумевают, почему работы начались так поздно, в начале октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе недалеко от школы загорелся легковой автомобиль
Блогера-алиментщика из Мариинска выдал его Instagram
Житель Ленинска-Кузнецкого из мести придумал экс-возлюбленной неизлечимую болезнь
В Новокузнецке началось строительство новой дороги
Лекарство от хандры довело 36-летнего кузбассовца до тюрьмы
В сети появилось видео с места ДТП на автотрассе «Кемерово - Новокузнецк»
Кузбасскую Госавтоинспекцию возглавил экс-начальник ГИБДД Дагестана
Для кузбасских педагогов изменится порядок выплат компенсаций
В Кемерове восстанавливают работу лифтов в Ленинском районе
Погода в Кемерове 3 октября: днем тепло, а ночью – заморозки
В Кемерове двое мужчин ограбили цветочный павильон
В новокузнецком комитете ЖКХ назначен новый председатель
В Прокопьевске грабитель три недели скрывался от полицейских в тайге
17-летняя москвичка потеряла в Кузбассе очень дорогой телефон