В Новокузнецке началось благоустройство сквера имени Воробьева
Новый сквер на улице Воробьева в скором времени появится в Новокузнецке. Запланированный срок окончания строительных работ – 25 ноября.
Начало работ в сквере Воробева в Новокузнецке..Видео: Сергей Кузнецов
В Новокузнецке 2018 год назван годом Куйбышевского района, а это значит, что в течение целого года здесь проходят различные работы по благоустройству. Накануне в Куйбышевском районе приступили к благоустройству сквера на улице Воробьева.
- Сейчас там начаты работы по выемке грунта и форм, - сообщает глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов на своих страницах в социальных сетях.
Согласно паспорту объекта, подрядчик обязан завершить все строительные работы уже к 25 ноября. На этот же день предварительно назначено открытие нового городского пространста. К слову, жители окрестных домов рады, что теперь неподалеку появится отличное место для прогулок. Однако недоумевают, почему работы начались так поздно, в начале октября.