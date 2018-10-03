Блогера-алиментщика из Мариинска выдал его Instagram

СЕГОДНЯ 05:19 2018-10-03T05:20:21+03:00

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Житель Мариинска никак не хотел платить алименты и в течение целого года скрывался от госслужащих. Однако в конце концов он сам выдал себя, размесив очередное видео в Instagram.

Судебные приставы, к которым поступили материалы исполнительного производства, не могли найти должника по алиментам: на связь он не выходил, а по месту регистрации не проживал. Тогда приставы решили искать его в виртуальной реальности и подписались на аккаунт должника в Instagram. Оказалось, что здесь мужчина не просто не скрывается – он ведет активный образ жизни, ежедневно размещает фотографии. Когда сотрудника УФССП подписалась на его страницу, должник даже «лайкнул» несколько ее фотографий! А спустя некоторое время разместил на своей страничке видео. На этом самом видео был датированный билет на поезд в Санкт-Петербург.

Можно только представить, какое удивление и смущение испытал блогер из Мариинска, когда на перроне его встретили судебные приставы. Они провели с мужчиной беседу и предупредили об ответственности за неуплату алиментов. Как оказалось, этого разговора было достаточно: на счет бывшей супруги стали поступать деньги, а сам блогер больше не скрывается от приставов.