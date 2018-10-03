2018-10-03T05:20:21+03:00
Общество

Блогера-алиментщика из Мариинска выдал его Instagram

Найти должника судебный пристав смогла по видео из соцсети
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Блогер-алиментщик теперь добровольно платит деньги.Блогер-алиментщик теперь добровольно платит деньги.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Житель Мариинска никак не хотел платить алименты и в течение целого года скрывался от госслужащих. Однако в конце концов он сам выдал себя, размесив очередное видео в Instagram.

Судебные приставы, к которым поступили материалы исполнительного производства, не могли найти должника по алиментам: на связь он не выходил, а по месту регистрации не проживал. Тогда приставы решили искать его в виртуальной реальности и подписались на аккаунт должника в Instagram. Оказалось, что здесь мужчина не просто не скрывается – он ведет активный образ жизни, ежедневно размещает фотографии. Когда сотрудника УФССП подписалась на его страницу, должник даже «лайкнул» несколько ее фотографий! А спустя некоторое время разместил на своей страничке видео. На этом самом видео был датированный билет на поезд в Санкт-Петербург.

Можно только представить, какое удивление и смущение испытал блогер из Мариинска, когда на перроне его встретили судебные приставы. Они провели с мужчиной беседу и предупредили об ответственности за неуплату алиментов. Как оказалось, этого разговора было достаточно: на счет бывшей супруги стали поступать деньги, а сам блогер больше не скрывается от приставов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе недалеко от школы загорелся легковой автомобиль
В Новокузнецке началось благоустройство сквера имени Воробьева
Житель Ленинска-Кузнецкого из мести придумал экс-возлюбленной неизлечимую болезнь
В Новокузнецке началось строительство новой дороги
Лекарство от хандры довело 36-летнего кузбассовца до тюрьмы
В сети появилось видео с места ДТП на автотрассе «Кемерово - Новокузнецк»
Кузбасскую Госавтоинспекцию возглавил экс-начальник ГИБДД Дагестана
Для кузбасских педагогов изменится порядок выплат компенсаций
В Кемерове восстанавливают работу лифтов в Ленинском районе
Погода в Кемерове 3 октября: днем тепло, а ночью – заморозки
В Кемерове двое мужчин ограбили цветочный павильон
В новокузнецком комитете ЖКХ назначен новый председатель
В Прокопьевске грабитель три недели скрывался от полицейских в тайге
17-летняя москвичка потеряла в Кузбассе очень дорогой телефон