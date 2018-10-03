В Кузбассе недалеко от школы загорелся легковой автомобиль

СЕГОДНЯ 05:43 2018-10-03T05:43:36+03:00

Хозяин подозревает, что его авто поджег зять

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В Ленинске-Кузнецком недалеко от школы загорелся автомобиль LADA Priora. Кадры горящей легковушки появились в социальных сетях.

Автопожар в переулке Водопьнова произошел после 18.30. Сигнал в оперативные службы поступил в 18.40.

- Недалеко от 42-й школы. По словам хозяина машины, авто поджег зять неизвестно из-за чего, - написали горожане.

Однако, по данным сотрудников МЧС, предварительной причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. В результате пожара обгорел моторный отсек отечественного авто. Происшествие было ликвидировано силами четырех сотрудников МЧС в 18.48.