Житель Прокопьевска после грабежа три недели скрывался в тайге

СЕГОДНЯ 06:25 2018-10-03T06:25:33+03:00

Житель Прокопьевска попросил у знакомой телефон для звонка, но не стал звонить, а сбежал с мобильником в тайгу Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Прокопьевске местный житель ограбил знакомую, после чего три недели скрывался от полиции в тайге. Злоумышленника нашли на частной пасеке.

В полицию обратилась 48-летняя жительница Прокопьевска. Она сообщила, что знакомый попросил у нее сотовый телефон, чтобы позвонить, однако вместо звонка положил мобильник в карман и скрылся. Стоимость ущерба составила 12 тысяч рублей.

Как выяснилось, 42-летний злоумышленник был неоднократно судим за грабежи и кражи. Местные полицейские три недели разыскивали мужчину по всему городу, а нашли на частной пасеке в тайге. Телефон знакомой он успел продать, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении жителя Прокопьевска возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские принимают меры по розыску похищенного имущества.