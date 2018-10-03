Житель Прокопьевска после грабежа три недели скрывался в тайге
В Прокопьевске местный житель ограбил знакомую, после чего три недели скрывался от полиции в тайге. Злоумышленника нашли на частной пасеке.
В полицию обратилась 48-летняя жительница Прокопьевска. Она сообщила, что знакомый попросил у нее сотовый телефон, чтобы позвонить, однако вместо звонка положил мобильник в карман и скрылся. Стоимость ущерба составила 12 тысяч рублей.
Как выяснилось, 42-летний злоумышленник был неоднократно судим за грабежи и кражи. Местные полицейские три недели разыскивали мужчину по всему городу, а нашли на частной пасеке в тайге. Телефон знакомой он успел продать, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении жителя Прокопьевска возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские принимают меры по розыску похищенного имущества.