Жители Кузбасса стали меньше болеть ОРВИ
Жители Кузбасса стали меньше болеть острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболеваемость ОРВИ в регионе за неделю снизилась на 18,9 процента.
Так, на прошлой неделе за медицинской помощью обратились 16,8 тысячи кузбассовцев. Среди заболевших 12,2 тысячи детей.
– По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 18,9 процента. Причиной заболевания являются не гриппозные вирусы – аденовирусы, риновирусы, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
В ведомстве напомнили, что в регионе продолжается прививочная кампания по гриппу. Прививки уже поставили более 40 тысяч работников медучреждений, 44 тысячи работников образования, 11,5 тысячи специалистов коммунальной сферы, 11,7 тысячи работников общественного транспорта и более 75 тысяч пенсионеров.
Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета в Кузбассе будет привито 545 тысяч человек.