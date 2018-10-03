Жители Кузбасса стали меньше болеть ОРВИ

СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-03T06:50:25+03:00

За неделю ОРВИ в Кузбассе заболели 16,8 тысячи человек Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За неделю заболеваемость в регионе снизилась на 18,9 процента

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Жители Кузбасса стали меньше болеть острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболеваемость ОРВИ в регионе за неделю снизилась на 18,9 процента.

Так, на прошлой неделе за медицинской помощью обратились 16,8 тысячи кузбассовцев. Среди заболевших 12,2 тысячи детей.

– По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 18,9 процента. Причиной заболевания являются не гриппозные вирусы – аденовирусы, риновирусы, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

В ведомстве напомнили, что в регионе продолжается прививочная кампания по гриппу. Прививки уже поставили более 40 тысяч работников медучреждений, 44 тысячи работников образования, 11,5 тысячи специалистов коммунальной сферы, 11,7 тысячи работников общественного транспорта и более 75 тысяч пенсионеров.

Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета в Кузбассе будет привито 545 тысяч человек.