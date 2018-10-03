В Новокузнецке около заправки загорелся трамвай

СЕГОДНЯ 07:09 2018-10-03T07:09:35+03:00

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Утром 3 октября в Кузнецком районе около автозаправочной станции загорелся трамвай. Видео произошедшего появилось в социальных сетях.

Сигнал о пожаре в трамвае в районе Технического проезда, 2 поступил в оперативные службы от очевидцев в 09.47.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/671443" frameborder="0"></iframe> Горит трамвай в Новокузнецке.Автор: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"

– На момент прибытия первого подразделения горела крыша, люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны, – сообщили «Комсомолке» полдробности произошедшего в областном чрезвычайном ведомстве.

Причину и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливают специалисты.