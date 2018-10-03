В Новокузнецке около заправки загорелся трамвай
Кадрами произошедшего поделились очевидцы в соцсетях [видео]
Скриншот: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
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Утром 3 октября в Кузнецком районе около автозаправочной станции загорелся трамвай. Видео произошедшего появилось в социальных сетях.
Сигнал о пожаре в трамвае в районе Технического проезда, 2 поступил в оперативные службы от очевидцев в 09.47.
Горит трамвай в Новокузнецке.Автор: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
– На момент прибытия первого подразделения горела крыша, люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны, – сообщили «Комсомолке» полдробности произошедшего в областном чрезвычайном ведомстве.
Причину и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливают специалисты.