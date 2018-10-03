2018-10-03T07:55:27+03:00
Общество

В Кузбассе прокуратура проводит проверку загрязнения реки Кундат

Специалисты дадут оценку соблюдению водного законодательства
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Администрация Кемеровской областиФото: Администрация Кемеровской области
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Кузбасская прокуратура заинтересовалась информацией о загрязнении реки Кундат в Тисульском районе, размещенной в СМИ. По данному факту организована проверка.

Кемеровский природоохранный прокурор и прокурор Тисульского района с привлечением контролирующих органов проверят исполнение требований водного законодательства, об отходах производства и потребления в связи с загрязнением реки Кундат. Также специалисты дадут оценку исполнению требований законодательства по постановлениям суда о приостановлении деятельности золотодобывающих предприятий.

– При установлении фактов нарушения закона будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранения, – говорится в сообщении областной прокуратуры.

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Напомним, на загрязнение рек Кия и Кундат пожаловались местные жители в начале лета, которые предположили, что вода в реках помутнела от работы золотодобытчиков. Вскоре виновные были найдены – в июле и августе приставы приостановили работу трех предприятий до устранения нарушений: «Артель старателей «Золотой полюс», «Артель старателей «Аргут» и «Диабаз». Позже жители опубликовали видео, на котором видно, что река постепенно очищается от грязи.

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