2018-10-03T08:32:23+03:00
Общество

Житель Кузбасса заплатил 200 тысяч рублей, чтобы не лишиться машины

Мужчина накопил долг по кредиту
Екатерина БОРМОТОВА
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Должник приехал к судебным приставам на личном авто, и те арестовали машинуДолжник приехал к судебным приставам на личном авто, и те арестовали машинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе местный житель за два часа нашел более 200 тысяч рублей на погашение долга. Мужчина не пожелал расставаться с любимым автомобилем.

Судебные приставы Таштагола еще в 2015 году возбудили исполнительное производство в отношении местного жителя – мужчина не выплачивал кредит. Все это время мужчина был официально трудоустроен, и часть денег в счет погашения долга удерживалась с его заработной платы. Однако в этом году местный житель уволился, и поступления по кредиту перестали приходить. Сумма долга на сегодняшний день превысила 220 тысяч рублей.

2 октября мужчина приехал в отдел судебных приставов, чтобы внести часть суммы в счет погашения долга. На приеме приставу-исполнителю стало известно, что должник приехал на личном автомобиле Daewoo Nexia, после чего на транспортное средство был наложен арест. Машину оставили мужчине на ответственное хранение, разъяснив, что через 10 дней авто будет передан на реализацию, если долг не будет погашен.

– Местный житель не захотел расставаться со своим автомобилем и через пару часов принес судебному приставу-исполнителю квитанцию об оплате. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, – отметили в УФССП по Кемеровской области.

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