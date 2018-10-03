Появилось видео горящего в Ленинске-Кузнецком автомобиля LADA Priora
В Ленинске-Кузнецком вблизи школы сгорел автомобиль LADA Priora. Очевидцы сняли автопожар на видео и выложили кадры в сеть.
Горит автомобиль в Ленинске-Кузнецком.Видео: vk.com, Данил Дейнес
Происшествие произошло вечером 2 октября. Сигнал о возгорании легкового автомобиля на улице Водопьянова, вблизи школы №42, поступил в оперативные службы в 18.40. Через восемь минут автопожар был ликвидирован силами четырех спасателей.
Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, предварительной причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. В результате инцидента у отечественной легковушки обгорел легковой отсек. Никто из людей не пострадал.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что хозяин автомобиля, со слов местных жителей, предположил, что его автомобиль поджег зять.