В Кемерове за одну ночь выявили 155 нарушений на дорогах

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-03T10:56:57+03:00

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В Кемерове за одну ночь выявили и пресекли 155 нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами. Профилактическую акцию сотрудники городской ГИБДД провели в прошлую пятницу.

Как рассказали в Госавтоинспекции, большинство нарушений связано с отсутствием у водителей полиса ОСАГО – почти 40 случаев. За это предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Также в среднем по 4-6 водителей не стали пристегиваться ремнями безопасности, нарушили правила проезда перекрестков и маневрирования, перевозки детей-пассажиров.

Четверо кемеровчан в ночь с пятницы на субботу находились за рулем без прав на управление автомобилем, а трое рискнули ездить по городу в состоянии опьянения. Еще два десятка водителей управляли автомобилями с неисправностями. Были и другие нарушения – несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, нечитаемые номера, тонировка, нарушение правил остановки и другие. Попались на нарушении правил и пешеходы.

– Даже в вечернее и ночное время в поле зрения сотрудников ГИБДД попали четверо пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленных для этого местах, в зоне видимости пешеходного перехода, выбежали на дорогу внезапно из-за укрытий и припаркованных автомобилей, находились на проезжей части без цели ее перехода, – рассказал начальник ОГИБДД города Кемерово Дмитрий Волков.