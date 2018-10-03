Пятеро пострадали при столкновении BMW с Toyota на трассе в Кузбассе
На трассе в районе города Белова столкнулись автомобили BMW и Toyota. В результате аварии пострадали пятеро человек.
ДТП произошло 2 октября около 09.00 на 30-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк.
– Предварительно установлено, что водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также три их пассажира, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Полиция Кузбасса напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции. Также стоит избегать резких маневров и выполнять предписания дорожных знаков.