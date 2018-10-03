2018-10-03T11:29:11+03:00
Происшествия

Пятеро пострадали при столкновении BMW с Toyota на трассе в Кузбассе

Аварию устроил водитель внедорожника
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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На трассе в районе города Белова столкнулись автомобили BMW и Toyota. В результате аварии пострадали пятеро человек.

ДТП произошло 2 октября около 09.00 на 30-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – ПрокопьевскНовокузнецк.

– Предварительно установлено, что водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также три их пассажира, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Полиция Кузбасса напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции. Также стоит избегать резких маневров и выполнять предписания дорожных знаков.

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