2018-10-03T11:50:05+03:00
Происшествия

Житель Кемерова проломил голову мастеру СТО за некачественный ремонт

За причинение тяжкого вреда здоровью мужчина ответит в суде
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кемеровчанин посчитал, что его машину отремонтировали некачественно, и проломил голову мастеруКемеровчанин посчитал, что его машину отремонтировали некачественно, и проломил голову мастеруФото: Сирень БАБАЕВА
Изменить размер текста:

В Кемерове местный житель избил мастера станции технического обслуживания. Он посчитал, что ремонт его автомобиля выполнен некачественно.

О происшествии в полицию сообщили сотрудники городской больницы, куда поступил 40-летний мужчина. Врачи диагностировали у него переломы височной и теменной костей черепа и перелом носа. Как выяснили стражи правопорядка, травмы кемеровчанин, работающий мастером на одной из станций техобслуживания, получил в результате конфликта с клиентом.

Для заказчика он выполнил ремонт двигателя автомобиля Nissan, после чего владелец машины рассчитался и уехал. Однако позже клиент вернулся на станцию и потребовал 50 процентов от стоимости ремонта, который, по его мнению, был сделан некачественно. Мужчины повздорили, и посетитель несколько раз ударил мастера по голове, после чего скрылся, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские установили и задержали злоумышленника, им оказался 35-летний местный житель. Свой поступок он объяснил желанием проучить работника станции. Сейчас в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Кузбасса изнасиловал случайную знакомую во время прогулки
В Кемерове пройдет турнир памяти погибшей в «Зимней вишне» наездницы
В Кузбассе начали ремонт дороги Таштагол - Усть-Кабырза
Пятеро пострадали при столкновении BMW с Toyota на трассе в Кузбассе
В Кемерове за одну ночь выявили 155 нарушений на дорогах
Появилось видео горящего в Ленинске-Кузнецком автомобиля LADA Priora
Пьяный житель Кузбасса без прав насмерть сбил человека и скрылся
В Кемерове изменили работу светофоров в Рудничном районе
Житель Кузбасса заплатил 200 тысяч рублей, чтобы не лишиться машины
В Кузбассе прокуратура проводит проверку загрязнения реки Кундат
В Новокузнецке около заправки загорелся трамвай
Жители Кузбасса стали меньше болеть ОРВИ
Житель Прокопьевска после грабежа три недели скрывался в тайге
В Кузбассе недалеко от школы загорелся легковой автомобиль
Блогера-алиментщика из Мариинска выдал его Instagram
В Новокузнецке началось благоустройство сквера имени Воробьева
Житель Ленинска-Кузнецкого из мести придумал экс-возлюбленной неизлечимую болезнь
В Новокузнецке началось строительство новой дороги
Лекарство от хандры довело 36-летнего кузбассовца до тюрьмы
В сети появилось видео с места ДТП на автотрассе «Кемерово - Новокузнецк»
Кузбасскую Госавтоинспекцию возглавил экс-начальник ГИБДД Дагестана
Для кузбасских педагогов изменится порядок выплат компенсаций
В Кемерове восстанавливают работу лифтов в Ленинском районе
Погода в Кемерове 3 октября: днем тепло, а ночью – заморозки
В Кемерове двое мужчин ограбили цветочный павильон
В новокузнецком комитете ЖКХ назначен новый председатель
В Прокопьевске грабитель три недели скрывался от полицейских в тайге
17-летняя москвичка потеряла в Кузбассе очень дорогой телефон