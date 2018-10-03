Житель Кемерова проломил голову мастеру СТО за некачественный ремонт

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-03T11:50:05+03:00

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В Кемерове местный житель избил мастера станции технического обслуживания. Он посчитал, что ремонт его автомобиля выполнен некачественно.

О происшествии в полицию сообщили сотрудники городской больницы, куда поступил 40-летний мужчина. Врачи диагностировали у него переломы височной и теменной костей черепа и перелом носа. Как выяснили стражи правопорядка, травмы кемеровчанин, работающий мастером на одной из станций техобслуживания, получил в результате конфликта с клиентом.

Для заказчика он выполнил ремонт двигателя автомобиля Nissan, после чего владелец машины рассчитался и уехал. Однако позже клиент вернулся на станцию и потребовал 50 процентов от стоимости ремонта, который, по его мнению, был сделан некачественно. Мужчины повздорили, и посетитель несколько раз ударил мастера по голове, после чего скрылся, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские установили и задержали злоумышленника, им оказался 35-летний местный житель. Свой поступок он объяснил желанием проучить работника станции. Сейчас в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.