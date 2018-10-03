В Кузбассе начали ремонт дороги Таштагол - Усть-Кабырза

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-03T12:26:08+03:00

Дорога является одной из самых оживленных в районе

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В Таштагольском районе начали ремонт дороги Таштагол - Усть-Кабырза, которая является одним из самых оживленных направлений. На дорожные работы выделено 65 миллионов рублей.

Протяженность ремонтируемых участков дороги Таштагол - Усть-Кабырза составляет четыре с половиной километра. Дорожники нанесут разметка с двухполосным движением, обустроят обочины и ограждения.

Поселок Усть-Кабырза привлекает множество туристов, так как отсюда начинается множество туристических маршрутов и сплавов по реке Мрассу. Дорога Таштагол-Усть-Кабырза проходили через населенные пункты Александровка, Кичи, Ингол и Усть-Кезес. Отметим, что только четверть дорожного фонда района имеет асфальтовое покрытие.

– Вопрос асфальтирования автодорог жители районных поселков поднимают постоянно. Каждый год мы обновляем наши гравийные дороги. По подобной технологии в прошлом году обновлена дорога Таштагол-Турочак. Это повышает комфорт проживания в придорожных поселках, улучшает экологическую обстановку и позволяет снизить социальную напряженность жителей, – отметил глава района Владимир Макута.