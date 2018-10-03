Житель Кузбасса изнасиловал случайную знакомую во время прогулки

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-03T13:13:17+03:00

Мужчина и женщина вместе ходили в магазин за спиртным

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В Кузбассе местный житель изнасиловал женщину спустя несколько часов после знакомства. Вместе они ходили в магазин за спиртным.

Инцидент произошел в июле этого года. По версии следствия, 51-летний житель Прокопьевска, будучи в гостях, познакомился с 32-летней женщиной. Компания распивала спиртное, а когда алкоголь закончился, мужчина предложил новой знакомой вместе сходить в магазин. Женщина согласилась.

– Возвращаясь из магазина, недалеко от дома мужчина применил физическую силу и сбил женщину с ног. После чего, удерживая ее руки, совершил в отношении потерпевшей насильственные преступления сексуального характера. На крики женщины о помощи пришел местный житель, который вызвал сотрудников полиции, – сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Злоумышленник сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.