2018-10-03T13:13:17+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса изнасиловал случайную знакомую во время прогулки

Мужчина и женщина вместе ходили в магазин за спиртным
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Кузбассе местный житель изнасиловал женщину спустя несколько часов после знакомства. Вместе они ходили в магазин за спиртным.

Инцидент произошел в июле этого года. По версии следствия, 51-летний житель Прокопьевска, будучи в гостях, познакомился с 32-летней женщиной. Компания распивала спиртное, а когда алкоголь закончился, мужчина предложил новой знакомой вместе сходить в магазин. Женщина согласилась.

– Возвращаясь из магазина, недалеко от дома мужчина применил физическую силу и сбил женщину с ног. После чего, удерживая ее руки, совершил в отношении потерпевшей насильственные преступления сексуального характера. На крики женщины о помощи пришел местный житель, который вызвал сотрудников полиции, – сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Злоумышленник сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове пройдет турнир памяти погибшей в «Зимней вишне» наездницы
В Кузбассе начали ремонт дороги Таштагол - Усть-Кабырза
Житель Кемерова проломил голову мастеру СТО за некачественный ремонт
Пятеро пострадали при столкновении BMW с Toyota на трассе в Кузбассе
В Кемерове за одну ночь выявили 155 нарушений на дорогах
Появилось видео горящего в Ленинске-Кузнецком автомобиля LADA Priora
Пьяный житель Кузбасса без прав насмерть сбил человека и скрылся
В Кемерове изменили работу светофоров в Рудничном районе
Житель Кузбасса заплатил 200 тысяч рублей, чтобы не лишиться машины
В Кузбассе прокуратура проводит проверку загрязнения реки Кундат
В Новокузнецке около заправки загорелся трамвай
Жители Кузбасса стали меньше болеть ОРВИ
Житель Прокопьевска после грабежа три недели скрывался в тайге
В Кузбассе недалеко от школы загорелся легковой автомобиль
Блогера-алиментщика из Мариинска выдал его Instagram
В Новокузнецке началось благоустройство сквера имени Воробьева
Житель Ленинска-Кузнецкого из мести придумал экс-возлюбленной неизлечимую болезнь
В Новокузнецке началось строительство новой дороги
Лекарство от хандры довело 36-летнего кузбассовца до тюрьмы
В сети появилось видео с места ДТП на автотрассе «Кемерово - Новокузнецк»
Кузбасскую Госавтоинспекцию возглавил экс-начальник ГИБДД Дагестана
Для кузбасских педагогов изменится порядок выплат компенсаций
В Кемерове восстанавливают работу лифтов в Ленинском районе
Погода в Кемерове 3 октября: днем тепло, а ночью – заморозки
В Кемерове двое мужчин ограбили цветочный павильон
В новокузнецком комитете ЖКХ назначен новый председатель
В Прокопьевске грабитель три недели скрывался от полицейских в тайге
17-летняя москвичка потеряла в Кузбассе очень дорогой телефон