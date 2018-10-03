В Кемерове на остановке умерла пожилая женщина

СЕГОДНЯ 17:21 2018-10-03T17:21:42+03:00

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Кемеровчане сообщили, что на одной из городских остановок лежит тело человека. Фотографии ЧП появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, инцидент произошел днем 3 октября. Горожане сообщили, что на остановке «Сельхозинститут» на бульваре Строителей» умерла пожилая женщина.

На фотографиях видно, что накрытое тело человека лежит на скамейке остановки, рядом стоит трость.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.