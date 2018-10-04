Житель Кузбасса убил знакомого из-за сигареты
В Прокопьевском районе местный житель до смерти избил своего знакомого из-за сигареты. Он не захотел делиться с приятелем последним табаком.
Конфликт между жителями Прокопьевского района произошел в июне этого года. По версии следствия, мужчины распивали спиртное неподалеку от магазина. Во время застолья 53-летний мужчина попросил у молодого приятеля сигарету. Однако тот отказал ему, сославшись, что сигарета последняя, и делиться он не собирается.
На этой почве между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 31-летний прокопчанин избил собутыльника до потери сознания и покинул место преступления. Утром горожане обнаружили в кустах труп и вызвали полицию, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
В ходе розыскных мероприятий было установлено, с кем потерпевший накануне распивал спиртное. В результате мужчину задержали – он не стал отрицать свою причастность к преступлению. Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» передано в суд.