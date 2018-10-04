Житель Кузбасса убил знакомого из-за сигареты

СЕГОДНЯ 03:28 2018-10-04T03:28:34+03:00

Житель Кузбасса не захотел делиться со знакомым последней сигаретой и избил его до смерти Фото: Мила СТРИЖ

Изменить размер текста: A A

В Прокопьевском районе местный житель до смерти избил своего знакомого из-за сигареты. Он не захотел делиться с приятелем последним табаком.

Конфликт между жителями Прокопьевского района произошел в июне этого года. По версии следствия, мужчины распивали спиртное неподалеку от магазина. Во время застолья 53-летний мужчина попросил у молодого приятеля сигарету. Однако тот отказал ему, сославшись, что сигарета последняя, и делиться он не собирается.

На этой почве между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 31-летний прокопчанин избил собутыльника до потери сознания и покинул место преступления. Утром горожане обнаружили в кустах труп и вызвали полицию, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, с кем потерпевший накануне распивал спиртное. В результате мужчину задержали – он не стал отрицать свою причастность к преступлению. Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» передано в суд.