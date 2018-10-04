2018-10-04T05:00:46+03:00
Общество

Два новых подъемника запустят в Шерегеше в этом сезоне

Подготовка горнолыжного курорта к старту сезона находится в завершающей стадии
Екатерина БОРМОТОВА
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В Шерегеше откроют две новые гостиницы и две канатные дорогиВ Шерегеше откроют две новые гостиницы и две канатные дорогиФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Шерегеше в новом сезоне запустят два дополнительных подъемника. Об этом рассказали власти Таштагольского района.

По словам главы муниципалитета Владимира Макуты, подготовка горнолыжного курорта к новому сезону находится в завершающей стадии. Так, к приему гостей готовы 95 процентов гостиниц, в остальных заканчивается ремонт. На 100 процентов готовы к обслуживанию 23 проката спортивного инвентаря. Также о готовности к сезону отчитались собственники канатных дорог.

В этом году в Шерегеше запустят два новых подъемника и две гостиницы. Это подъемник «Подбрасывающий» протяженностью 1350 метров с пропускной способностью 2400 человек в час. Еще один подъемник заработает на горе Утуя. Его протяженность 2250 метров и производительность – 2500 человек в час. Также гостей в новом сезоне будет принимать новая гостиница на 38 мест «Альпика» и хостел на 15 номеров.

– В новые объекты собственниками вложено почти 700 миллионов рублей инвестиций, создано больше 80 рабочих мест, – сообщили в администрации Таштагольского района.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в Шерегеше строятся еще четыре гостиницы и два ресторана с планируемым сроком ввода в следующем сезоне.

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