В Анжеро-Судженске на транспортном предприятии вспыхнул пожар

СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-04T06:50:20+03:00

К тушению привлекли семь человек и три единицы техники

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В Анжеро-Судженске 3 октября на территории транспортного предприятия произошел пожар. Очаг возгорания находился в отдельно стоящем здании.

Как рассказали в ГУ МЧС России по кемеровской области, сообщение о происшествии поступило в 10.14 часов по местному времени. На место выехали три единицы техники и семь сотрудников МЧС, уже к 10.23 огонь был локализован, а в 10.30 потушен. В результате пожара в строении обгорела мебель на площади 10 квадратных метров.

Предположительно причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительных печей.