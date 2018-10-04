В Кузбассе женщина за рулем Toyota устроила тройное ДТП

СЕГОДНЯ 06:56 2018-10-04T06:56:50+03:00

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В Кузбассе на трассе Таштагол-Шерегеш произошло ДТП с тремя иномарками. В результате аварии пострадал 24-летняя девушка.

Как рассказали в областном управлении ГИБДД, авария произошла 3 октября в 11.40 на девятом километре трассы. 57-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Picnic, не выбрав безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля, протаранила попутный Peugeot. После удара женщина выехала на встречную полосу, по которой ехал автомобиль Toyota Corolla.

– Водительница автомобиля Toyota Corolla, уходя от столкновения, съехала на правую обочину и опрокинулась. Девушка 24 лет была госпитализирована, сейчас она находится на амбулаторном лечении, – рассказали в ГИБДД. – Все участники аварии были трезвыми.