В Кузбассе прокуратура нагрянула на незаконную пилораму

СЕГОДНЯ 07:46 2018-10-04T07:46:50+03:00

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В Тисульском районе прокуратура завела несколько дел на владельца незаконной пилорамы. Бизнесмен незаконно использовал землю, нарушал требования пожарной безопасности и санитарные нормы.

Прокуратура района провела проверку пилорамы после жалоб местных жителей на шум и от ходы от пилорамы. Пилораму проинспектировали специалисты Роспотребнадзора, МЧС и земельного контроля администрации района.

Проверка выявила, что предприниматель открыл пилораму на участке, которая не была для этого предназначена. Обработанная древесина же незаконно хранилась на другом участке, на который вообще не было документов. Кроме того, вокруг пилорамы не была установлена санитарно-защитная зона. Также была нарушена пожарная безопасность: прилегающая территория не была очищена от опилок. По всем нарушениям в отношении предпринимателя была возбуждены административные дела.

– Кроме того, прокурор района внес представления главе администрации Тисульского городского поселения в связи с ненадлежащим осуществлением функций земельного контроля и индивидуальному предпринимателю и потребовал устранить нарушения закона, – рассказали в областной прокуратуре. – В настоящее время административные материалы и представления находятся на рассмотрении.