Момент ДТП с тремя легковушками и автобусом в Новокузнецке попал на видео

СЕГОДНЯ 07:52 2018-10-04T07:52:42+03:00

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Очевидцы выложили в сети кадры, на котором зафиксирован момент страшного ДТП с участием трех легковых автомобилей и автобуса в Новокузнецке. В той аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/671611" frameborder="0"></iframe> Момент ДТП с тремя легковушками и автобусом в Новокузнецке..Видео: city-n

Видеорегистратор беспристрастно зафиксировал, как по Ильинскому шоссе в сторону города едут автобусы и легковые автомобили. Так как утром в направлении города обычно движение затруднено, некоторые автолюбители идут на обгон, выезжая на встречную полосу. В этот раз случилось так же: три автомобиля следом друг за другом обгоняют сначала легковой автомобиль, затем – автобус. Первый из них – ВАЗ 2114 – врезается в автобус, ехавший по встречной полосе, а две следующие легковушки – Hyundai и «УАЗ Патриот» врезаются в него.

Фото: кадр видео

Чудом удается избежать столкновения еще одному маршрутному автобусу. Чтобы не стать еще одним участником ДТП, водитель вынужден выехать на полосу встречного движения, где едва не задевает автоцистерну. К счастью, и грузовик, и автобус остались целы и в дальнейшем продолжили движение.

Фото: правоохранительный портал Кузбасса

Напомним, ДТП случилось 2 октября около 07:30 на Ильинском шоссе в Новокузнгецке. При столкновении автомобиля ВАЗ-2114 и маршрутного автобуса погиб водитель легковушки. По словам родственников погибшего, в момент ДТП в автомобиле бвл пассажир - дочь погибшего водителя. женщина с травмой была доставлена в больницу. Еще два автомобиля получили повреждения, а пяти человекам потребовалась медицинская помощь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.