2018-10-04T08:27:35+03:00
Общество

Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева прокомментировала объединение больниц

Систему здравоохранения Кузбасса реформируют
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото: АКОФото: АКО
Изменить размер текста:

Заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам социального развития Елена Малышева прокомментировала слияние медучреждений в регионе. По словам чиновницы, только так можно не допустить краха.

Как отметила заместитель губернатора Елена Малышева, через несколько месяцев будет готов окончательный вариант стратегии реформирования кузбасской медицины. Главными задачами здравоохранения должны стать снижения смертности и повышение продолжительности жизни.

В настоящее время многие медицинские учреждения находятся на грани банкротства из-за неэффективного управления, отмечает Малышева. Чтобы не допустить краха медицин, систему намерены оптимизировать и реорганизовать. Перед

– Не должно быть таких ситуаций, когда в четырехэтажном амбулаторно-поликлиническом учреждении в разгар рабочего дня всего два пациента, при этом весь персонал задействован в полном составе. В то же время, другие подразделения этого же учреждения, гораздо более востребованные, вынуждены ютиться в неприспособленных для этого помещениях, где не могут качественно оказывать медпомощь, – прокомментировала заместитель губернатора Елена Малышева.

Напомним, что в среду стало известно о смене главврачей пяти медицинских организаций Кузбасса и слиянии четырех больниц.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе открыли железнодорожный туннель стоимостью 7 миллиардов рублей
В жилом районе Кемерова появится новая площадка для выгула собак
В Кемерове подрядчик за свой счет будет менять асфальт на двух участках
Из Кузбасса незаконно вывезли угля на сумму 491 миллион рублей
Момент ДТП с тремя легковушками и автобусом в Новокузнецке попал на видео
В Кузбассе прокуратура нагрянула на незаконную пилораму
В Кузбассе женщина за рулем Toyota устроила тройное ДТП
В Кузбассе производством пластиковых окон займутся заключенные
В Анжеро-Судженске на транспортном предприятии вспыхнул пожар
Два новых подъемника запустят в Шерегеше в этом сезоне
Житель Кемерова ударил полицейского и объяснил свой поступок
Житель Кузбасса убил знакомого из-за сигареты
Погода в Кемерове 4 октября: туман и небольшой дождь
В Кемерове на остановке умерла пожилая женщина
Мошенник из Прокопьевска обманывал подростков в соцсетях
Житель Кузбасса изнасиловал случайную знакомую во время прогулки
В Кемерове пройдет турнир памяти погибшей в «Зимней вишне» наездницы
В Кузбассе начали ремонт дороги Таштагол - Усть-Кабырза
Житель Кемерова проломил голову мастеру СТО за некачественный ремонт
Пятеро пострадали при столкновении BMW с Toyota на трассе в Кузбассе
В Кемерове за одну ночь выявили 155 нарушений на дорогах
Появилось видео горящего в Ленинске-Кузнецком автомобиля LADA Priora
Пьяный житель Кузбасса без прав насмерть сбил человека и скрылся
В Кемерове изменили работу светофоров в Рудничном районе