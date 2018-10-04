Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева прокомментировала объединение больниц

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-04T08:27:35+03:00

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Заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам социального развития Елена Малышева прокомментировала слияние медучреждений в регионе. По словам чиновницы, только так можно не допустить краха.

Как отметила заместитель губернатора Елена Малышева, через несколько месяцев будет готов окончательный вариант стратегии реформирования кузбасской медицины. Главными задачами здравоохранения должны стать снижения смертности и повышение продолжительности жизни.

В настоящее время многие медицинские учреждения находятся на грани банкротства из-за неэффективного управления, отмечает Малышева. Чтобы не допустить краха медицин, систему намерены оптимизировать и реорганизовать. Перед

– Не должно быть таких ситуаций, когда в четырехэтажном амбулаторно-поликлиническом учреждении в разгар рабочего дня всего два пациента, при этом весь персонал задействован в полном составе. В то же время, другие подразделения этого же учреждения, гораздо более востребованные, вынуждены ютиться в неприспособленных для этого помещениях, где не могут качественно оказывать медпомощь, – прокомментировала заместитель губернатора Елена Малышева.

Напомним, что в среду стало известно о смене главврачей пяти медицинских организаций Кузбасса и слиянии четырех больниц.