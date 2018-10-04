В жилом районе Кемерова появится новая площадка для выгула собак
Средства на нее собрали активисты
Фото: pixabay.com
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В кемеровском жилом районе Лесная Поляна в четверг, 4 октября, в 16.00 состоится открытие площадки для выгула и дрессировки собак «Лай-Гуляй». Она расположена на Осеннем бульваре, 7.
Как рассказали в пресс-службе администрации Кемерова, приобретение необходимого оборудования для выгула и дрессировки собак и строительство площадки было выполнено за счет денежных средств, собранных активистами сообщества собаководов района.
Напомним, что в 2016 году в Лесной Поляне в сквере на улице Лазурной появился первый в Кемерове дог-бокс – стойка с гигиеническими пакетами для сбора и утилизации продуктов жизнедеятельности собак.