2018-10-04T09:25:05+03:00
Общество

В Кузбассе открыли железнодорожный туннель стоимостью 7 миллиардов рублей

Туннель укорить поставку угля
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Кузбассе запустили в эксплуатацию новый железнодорожный тоннель на участке Артышта – Томусинская. Его строительство сооружения было направлено более 7 миллиардов рублей.

Туннель соединяет углепогрузочные станции Кузбасса со стыковой станцией Междуреченск в обход Новокузнецкого узла, где поезда выходят на Транссибирскую магистраль.

– Строительство тоннеля – один из основных этапов развития Восточного полигона и направления Артышта – Междуреченск – Тайшет. Его ввод позволит в значительной степени обеспечить возрастающие объемы вывоза угля, предъявляемого к перевозке нашими партнерами-грузоотправителями Кузбасса, – отметил начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Протяженность тоннеля составляет 1158 метров. Его строительство велось с 2012 года. Конструкция позволит увеличить скорость поездов на перегоне Карлык – Курегеш с 60 до 80 километров в час.

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