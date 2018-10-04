В Кузбассе открыли железнодорожный туннель стоимостью 7 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-04T09:25:05+03:00

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В Кузбассе запустили в эксплуатацию новый железнодорожный тоннель на участке Артышта – Томусинская. Его строительство сооружения было направлено более 7 миллиардов рублей.

Туннель соединяет углепогрузочные станции Кузбасса со стыковой станцией Междуреченск в обход Новокузнецкого узла, где поезда выходят на Транссибирскую магистраль.

– Строительство тоннеля – один из основных этапов развития Восточного полигона и направления Артышта – Междуреченск – Тайшет. Его ввод позволит в значительной степени обеспечить возрастающие объемы вывоза угля, предъявляемого к перевозке нашими партнерами-грузоотправителями Кузбасса, – отметил начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Протяженность тоннеля составляет 1158 метров. Его строительство велось с 2012 года. Конструкция позволит увеличить скорость поездов на перегоне Карлык – Курегеш с 60 до 80 километров в час.