В кемеровском ТЦ нашли поддельные Nike и Adidas
В Кемеровском торговом центре «Континент» нашли поддельные кроссовки и футболки Adidas, Nike и Reebok. За торговлю контрафактом фирму оштрафовали на 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Кемеровская транспортная прокуратура во время проверки выяснила, что ООО ТЦ «Континент» реализует одежду и обувь под товарными знаками Adidas, Nike и Reebok без соглашения правообладателями.
– В ходе проверки выявлено и помещено под ответственное хранение 194 единицы товаров легкой промышленности (футболок) и 205 пар обувной продукции с указными товарными знаками, – сообщили в транспортной прокуратуре.
По результатам проверки двух лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. ООО ТЦ «Континент» оштрафовали на 5000 рублей. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования чужого товарного знака.