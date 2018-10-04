2018-10-04T10:01:49+03:00
Общество

В кемеровском ТЦ нашли поддельные Nike и Adidas

За продажу контрафактной одежды и обуви торговцев оштрафовали
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратураФото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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В Кемеровском торговом центре «Континент» нашли поддельные кроссовки и футболки Adidas, Nike и Reebok. За торговлю контрафактом фирму оштрафовали на 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Кемеровская транспортная прокуратура во время проверки выяснила, что ООО ТЦ «Континент» реализует одежду и обувь под товарными знаками Adidas, Nike и Reebok без соглашения правообладателями.

– В ходе проверки выявлено и помещено под ответственное хранение 194 единицы товаров легкой промышленности (футболок) и 205 пар обувной продукции с указными товарными знаками, – сообщили в транспортной прокуратуре.

По результатам проверки двух лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. ООО ТЦ «Континент» оштрафовали на 5000 рублей. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования чужого товарного знака.

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