В кемеровском ТЦ нашли поддельные Nike и Adidas

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-04T10:01:49+03:00

За продажу контрафактной одежды и обуви торговцев оштрафовали

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В Кемеровском торговом центре «Континент» нашли поддельные кроссовки и футболки Adidas, Nike и Reebok. За торговлю контрафактом фирму оштрафовали на 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Кемеровская транспортная прокуратура во время проверки выяснила, что ООО ТЦ «Континент» реализует одежду и обувь под товарными знаками Adidas, Nike и Reebok без соглашения правообладателями.

– В ходе проверки выявлено и помещено под ответственное хранение 194 единицы товаров легкой промышленности (футболок) и 205 пар обувной продукции с указными товарными знаками, – сообщили в транспортной прокуратуре.

По результатам проверки двух лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. ООО ТЦ «Континент» оштрафовали на 5000 рублей. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования чужого товарного знака.