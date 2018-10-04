В Кузбассе прокуратура защитила права школьницы

СЕГОДНЯ 10:21 2018-10-04T10:21:39+03:00

Девочка жила без материи и отца, не имея опекунов

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В Крапивинском районе прокурор защитил права девочки, родителей которой лишили родительских прав. Долгое время школьница жила без опекуна.

Как рассказали в областной прокуратуре, в Крапивинском районе живет семья пенсионеров, которая воспитывает четырех внуков. Над тремя детьми у них оформленная опека, а над 16-летней внучкой – нет. Как оказалось, мать девочки в прошлом году была лишена родительских прав, отец же не живет с семьей и злоупотребляет спиртным.

– Данные обстоятельства говорили о том, что ребенок остался без попечения родителей. Органу опеки и попечительства было достоверно известно, что несовершеннолетняя длительное время находится без попечения обоих родителей, без законного представителя. Однако обязанности по своевременной защите прав и интересов несовершеннолетней исполнены не были, – отметили в прокуратуре.

После проверки прокуратуры два сотрудник органов опеки были наказаны. По заявлению прокуратуры суд лишил отца родительских прав и обязал выплатить алименты.

– Бабушка и дедушка в настоящий момент оформляют опеку над внучкой, – отметили в ведомстве.