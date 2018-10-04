В Кемерове закрыли опасный колодец после вмешательства губернатора

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-04T10:56:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове после вмешательства губернатора коммунальщики закрыли глубокий колодец. Об этом Сергей Цивилев рассказал в соцсети.

В четверг Сергей Цивилев на своей странице в соцсети написал о том, что на днях он получил сообщение, что в Кемерове пять лет не закрывают глубокие колодцы, мимо которых в школу ходят дети.

«Передал информацию в городскую администрацию, они — в управляющую компанию. Ответ «закроем колодцы в течение трех дней» меня не устроил. Закрыли через три часа… Меня возмущают те проблемы, решение которых тянется годами, при этом они несут реальную угрозу жизни людей», – написал Сергей Цивилев.