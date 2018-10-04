Житель Кузбасса нашел в новой квартире пистолет и патроны

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-04T11:24:29+03:00

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В Междуреченске 66-летний пенсионер обнаружил пистолет Макарова и патроны к нему в квартире, которую он недавно купил. Находку он поспешил сдать в полицию.

Разбирая оставленные прежними хозяевами вещи, новый владелец наткнулся на пистолет Макарова и 58 патронов калибра 9 миллиметров, завернутые в одежду и уложенные в шкаф. Находку междуреченец решил сразу же сдать в полицию.

-В настоящее время оружие и патроны направлены на экспертизу. По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, что в регионе продолжается операция «Оружие», по которой граждане могут сдать оружие и боеприпасы, получив за это денежное вознаграждение.