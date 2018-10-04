В Новокузнецке грузовик сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-04T11:33:47+03:00

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В Заводском районе Новокузнецка под колеса грузовика попал мужчина. В соцсети опубликовали фотографии с места аварии.

«На Запсибе сбили пешехода. ДТП произошло неподалеку от трамвайной остановки, на участке дороги, где улица Моховая переходит в Автотранспортную. Пострадавший лежал в нескольких метрах от зебры. Жив ли он, неизвестно», – написали в одной из групп в соцети.

На опубликованных в Сети фотографиях видно, что пешеход лежит на разделительной полосе, за грузовиком стоит знак аварийной остановки.