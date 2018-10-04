В Кузбассе 20-летний парень попал под поезд

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-04T12:12:39+03:00

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В Ленинске-Кузнецком 20-лений молодой человек попал под поезд, слушая музыку в наушниках. Кузбассовец лишился ступни.

Инцидент произошел в четверг около 9.30 на железной дороге, проходящей по городу. 20-летний местный житель, слушая музыку в наушниках, переходил железную дорогу в неустановленном месте. Молодой человек не заметил приближения грузового состава.

– Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Молодой человек был доставлен в Центр реабилитации, охраны здоровья шахтеров. В результате травмы у него ампутирована левая ступня, – рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД.

Как отметили в транспортной полиции, с начало года Кузбассе под поезд попали 19 человек, семь из которых погибли.