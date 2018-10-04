Житель Кемерова, недовольный сервисом, украл телефон из салона красоты

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-04T12:55:21+03:00

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Житель Кемерова украл у одной из посетительниц салона красоты мобильный телефон стоимостью 5000 рублей. О случившемся 35-летняя горожанка сообщила в полицию.

Как выяснили правоохранители, женщина оставила гаджет на столе администратора, но хватилась его только после посещения салона. Сложность розыска заключалась в том, что в тот день было много посетителей и точное время кражи определить не представлялось возможным. Однако потерпевшая вспомнила, что в салон заходил молодой человек и спрашивал про стоимость стрижки, а после быстро ушел. Полицейским удалось установить личность мужчины, им оказался 45-летний местный житель.

-Свой поступок он объяснил тем, что зашел в парикмахерскую, чтобы подстричься, но администратор проигнорировала его. Тогда он похитил оставленный без присмотра мобильный телефон и скрылся. Гаджет подозреваемый сдал в ломбард, а деньги потратил, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также его проверяют на совершение аналогичных преступлений.