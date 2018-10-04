2018-10-04T13:28:20+03:00
Происшествия

На кузбасском разрезе сгорел БелАЗ

Очевидцы сняли пожар на видео
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: «Город Новостей»Кадр: «Город Новостей»
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В Кузбассе на разрезе Заречный сгорел БелАЗ. Очевидцы сняли пожара на видео.

О возгорании перевернувшегося карьерного самосвала со ссылкой на местную жительницу сообщает «Город Новостей». При этом, когда и по какой причин произошло возгорание не сообщается.

На кадрах видно, как лежащих на кузове самосвал горит открытым пламенем. При помощи одного «ствола» пожарные пытаются потушить машину, однако результата это не приносит.

На разрезе загорелся БелАЗ.

В областном управлении МЧС сообщили, что информации в подобных происшествиях в минувшие сутки не поступило.

Напомним, в апреле на кузбасском разрезе 136-тонный самосвал упал с 30-метровой высоты. Управлявший машиной водитель остался жив.

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