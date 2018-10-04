На кузбасском разрезе сгорел БелАЗ

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-04T13:28:20+03:00

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В Кузбассе на разрезе Заречный сгорел БелАЗ. Очевидцы сняли пожара на видео.

О возгорании перевернувшегося карьерного самосвала со ссылкой на местную жительницу сообщает «Город Новостей». При этом, когда и по какой причин произошло возгорание не сообщается.

На кадрах видно, как лежащих на кузове самосвал горит открытым пламенем. При помощи одного «ствола» пожарные пытаются потушить машину, однако результата это не приносит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/671684" frameborder="0"></iframe> На разрезе загорелся БелАЗ.

В областном управлении МЧС сообщили, что информации в подобных происшествиях в минувшие сутки не поступило.

Напомним, в апреле на кузбасском разрезе 136-тонный самосвал упал с 30-метровой высоты. Управлявший машиной водитель остался жив.