ВТБ запустил сервис погашения кредитов со счетов сторонних банков
Одним из главных преимуществ сервиса является отсутствие необходимости посещения отделения банка для погашения кредита или пополнения счета. Заемщик может установить ежемесячный автоплатеж, что упрощает процесс пользования средствами банка и защищает от случайной просрочки.
В рамках продукта клиенту предоставляется личный кабинет, в котором можно посмотреть историю операций и их статистику, отображение данных всех привязанных карт и задать вопрос в отдел поддержки. Вход в личный кабинет осуществляется по номеру телефона заемщика, на который будут поступать смс-информирование о совершенных и предстоящих платежах.
«Мы уверены, что количество операций, совершаемых клиентами через онлайн-сервисы ВТБ, будет неуклонно расти. В скором будущем помимо погашения кредитов нашего банка мы добавим возможность погашения кредитов и других кредитных организаций РФ с любых счетов клиентов», — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.
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